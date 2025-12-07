Sophie Warmuth (Deutschland) ist in Aktion.
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Warmuth sprintet in die erweiterte Weltspitze

Wintersport - Saison 2025/26
Warmuth sprintet in die erweiterte Weltspitze
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Warmuth sprintet in die erweiterte Weltspitze
  • 07.12.2025

Beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen setzt Sprinterin Sophie Warmuth ihren Weg in die Weltspitze fort und feiert beim Sieg von Femke Kok ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Warmuth sprintet in die erweiterte Weltspitze

Beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen setzt Sprinterin Sophie Warmuth ihren Weg in die Weltspitze fort und feiert beim Sieg von Femke Kok ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis.

Abspielen