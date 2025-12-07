Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Warmuth sprintet in die erweiterte Weltspitze
- 07.12.2025
Beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen setzt Sprinterin Sophie Warmuth ihren Weg in die Weltspitze fort und feiert beim Sieg von Femke Kok ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis.
- 07.12.2025
