Jorrit Bergsma (Niederlande) ist beim ISU Weltcup, Eisschnelllauf.
Wintersport - Saison 2025/26
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Massenstart als Volksgaudi bei Bergsmas Sieg

Wintersport - Saison 2025/26
Massenstart als Volksgaudi bei Bergsmas Sieg
Abspielen
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Massenstart als Volksgaudi bei Bergsmas Sieg
  • 07.12.2025

Im Massenstart beim Eisschnelllauf-Weltcup kochen in Heerenveen die Emotionen hoch. Jorrit Bergsma sorgt für große Volksgaudi, Felix Maly wird mit taktischem Geschick Zwölfter.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Massenstart als Volksgaudi bei Bergsmas Sieg

Im Massenstart beim Eisschnelllauf-Weltcup kochen in Heerenveen die Emotionen hoch. Jorrit Bergsma sorgt für große Volksgaudi, Felix Maly wird mit taktischem Geschick Zwölfter.

Abspielen