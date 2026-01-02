Skispringer Felix Hoffmann
  • 02.01.2026

Felix Hoffmann ist ein Spätstarter unter den Skispringern. Wie im letzten Jahr bei Pius Paschke ruhen die DSV-Hoffnungen diesmal auf dem 28-Jährigen.

