Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Katharina Schmid: "Hab's voll genossen"
Wintersport - Saison 2025/26
Katharina Schmid: "Hab's voll genossen"
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Katharina Schmid: "Hab's voll genossen"
- 01.01.2026
Katharina Schmid hat zum letzten Mal einen Wettbewerb in ihrer Heimatstadt absolviert, nach dem Winter beendet sie ihrer Karriere. In Oberstdorf erlebte sie nun große Gefühle.
Wintersport - Saison 2025/26
Katharina Schmid: "Hab's voll genossen"
- Neues Video
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 01.01.2026
- ZDF
Katharina Schmid hat zum letzten Mal einen Wettbewerb in ihrer Heimatstadt absolviert, nach dem Winter beendet sie ihrer Karriere. In Oberstdorf erlebte sie nun große Gefühle.