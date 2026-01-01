Katharina Schmid: "Hab's voll genossen"

Katharina Schmid
  • 01.01.2026

Katharina Schmid hat zum letzten Mal einen Wettbewerb in ihrer Heimatstadt absolviert, nach dem Winter beendet sie ihrer Karriere. In Oberstdorf erlebte sie nun große Gefühle.

