Skiathlon der Langläufer im norwegischen Trondheim.
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Langlauf Männer, Skiathlon vom 6. Dezember

Wintersport - Saison 2025/26
Langlauf Männer, Skiathlon vom 6. Dezember
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Langlauf Männer, Skiathlon vom 6. Dezember
  • 06.12.2025

Der 20-km-Skiathlon der Langläufer beim Weltcup im norwegischen Trondheim relive. Kommentator: Heiko Klasen.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Langlauf Männer, Skiathlon vom 6. Dezember

Der 20-km-Skiathlon der Langläufer beim Weltcup im norwegischen Trondheim relive. Kommentator: Heiko Klasen.

Abspielen