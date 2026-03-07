Langlauf: Sprints Frauen/Männer vom 7. März

Podium Frauen-Sprint Freistil, FIS Nordic Weltcup Lahti – 1. Jonna Sundling (SWE), 2. Linn Svahn (SWE), 3. Coletta Rydzek (GER).
  • 07.03.2026

Die Langlauf-Sprints der Frauen und Männer in Lahti/Finnland. Kommentator: Heiko Klasen.

