634 Tage nach ihrem letzten Start im Weltcup keht Victoria Carl zurück ins Wettkampfgeschehen. Die Olympiasiegerin von 2022 hat eine 18-monatige Dopingsperre hinter sich. Im März 2025 hatte sie von einem sportfremden Bundeswehrarzt ein Hustenmedikament verordnet bekommen. Er enthält das verbotene Clenbuterol, Carl wird positiv getestet und nach einer längeren Ungewissheit Ende Mai 2025 schließlich gesperrt.

Carl: "Lange gebraucht, mir Fehler zu verzeihen"

Im Rückblick sagt Carl: "Ich muss jedes Medikament, wenn ich dem Arzt nicht zu hundert Prozent vertraue, kontrollieren.". Sie sagt: "Ich bin als Athlet dafür verantwortlich, was in meinen Körper reinkommt. Es hat sehr lange gebraucht, dass ich mir selber verziehen hab, diesen Fehler gemacht zu haben - dass ich nicht nachgeschaut habe, ob ich das Medikament nehmen darf oder nicht."

Während der Dopingsperre hat sie ein Ziel: Sie will zurück in den Weltcup. Es ist ihr persönlicher Mount Everest, wie sie sagt. Bei dessen Besteigung "geht man ja auch von Camp zu Camp, und so war es bei mir auch." Seit 26. September darf sie wieder mit dem Langlauf-Team trainieren, ab 26. November ist sie wieder startberechtigt. Ihr Comeback feiert sie nun in Norwegen beim zweitklassigen FIS-Cup. Für den Weltcup muss sie sich noch qualifizieren.