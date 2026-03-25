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Wintersport - Saison 2025/26
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Wintersport - Saison 2025/26 - Riesenslalom Frauen und Männer-Slalom, 2. Lauf

Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Frauen und Männer-Slalom, 2. Lauf
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Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Frauen und Männer-Slalom, 2. Lauf

Der 2. Lauf beim Riesenslalom der Frauen und der 2. Lauf beim Slalom der Männer live im Stream.

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Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Frauen und Männer-Slalom, 2. Lauf

Der 2. Lauf beim Riesenslalom der Frauen und der 2. Lauf beim Slalom der Männer live im Stream.

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Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Riesenslalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel

ca. 13:25 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Slalom Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel

Eiskunstlauf-WM bei sportstudio.de: Kurzprogramm der Frauen aus Prag/Tschechien mit Kommentatorin Petra Bindl ab 14.50 Uhr im Livestream

Eiskunstlauf-WM bei sportstudio.de: Kurzprogramm Paare aus Prag/Tschechien mit Kommentatorin Petra Bindl ab 18.45 Uhr im Livestream

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