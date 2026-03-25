Alpiner Ski-Weltcup: Finale

Riesenslalom Frauen, 2. Lauf

Übertragung aus

Hafjell/Norwegen

Kommentator: Julius Hilfenhaus

Moderation: Amelie Stiefvatter

Experte: Marco Büchel



ca. 13:25 Uhr

Alpiner Ski-Weltcup: Finale

Slalom Männer, 2. Lauf

Übertragung aus

Hafjell/Norwegen

Kommentator: Fabian Meseberg

Moderation: Amelie Stiefvatter

Experte: Marco Büchel



Eiskunstlauf-WM bei sportstudio.de: Kurzprogramm der Frauen aus Prag/Tschechien mit Kommentatorin Petra Bindl ab 14.50 Uhr im Livestream



Eiskunstlauf-WM bei sportstudio.de: Kurzprogramm Paare aus Prag/Tschechien mit Kommentatorin Petra Bindl ab 18.45 Uhr im Livestream