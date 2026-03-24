Wintersport - Saison 2025/26 - Slalom der Frauen am 24. März, 1. Lauf
Duell um den Gesamtweltcup zwischen Aicher und Shiffrin: Der 1. Lauf beim Slalom in Hafjell/Norwegen live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Experte: Marco Büchel.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 24.03.2026
- ZDF
Duell um den Gesamtweltcup zwischen Aicher und Shiffrin: Der 1. Lauf beim Slalom in Hafjell/Norwegen live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Experte: Marco Büchel.
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Slalom Frauen, 1. Lauf
Übertragung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 11:00 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Riesenslalom Männer, 1. Lauf
Zusammenfassung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
Alpiner Ski-Weltcup, Finale bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer, 1. Lauf aus Hafjell/Norwegen mit Kommentator Fabian Meseberg und Co-Kommentator Marco Büchel ab 9.25 Uhr im Livestream