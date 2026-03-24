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Wintersport - Saison 2025/26
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Wintersport - Saison 2025/26 - Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf

Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf
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Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf

Die Entscheidung im Riesenslalom der Männer und anschließend das Duell Aicher - Shiffin live im Stream.

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Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf

Die Entscheidung im Riesenslalom der Männer und anschließend das Duell Aicher - Shiffin live im Stream.

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Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Riesenslalom Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel

Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Slalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel

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