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Wintersport - Saison 2025/26 - Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf
Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf
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Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf
Die Entscheidung im Riesenslalom der Männer und anschließend das Duell Aicher - Shiffin live im Stream.
Wintersport - Saison 2025/26
Riesenslalom Männer und Slalom Frauen, 2. Lauf
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 24.03.2026
- ZDF
Die Entscheidung im Riesenslalom der Männer und anschließend das Duell Aicher - Shiffin live im Stream.
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Riesenslalom Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Slalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Hafjell/Norwegen
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
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