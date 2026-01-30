Sportstudio: Wintersport
Wintersport - Saison 2025/26
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Abfahrt der Frauen am 30. Januar 2026

Wintersport - Saison 2025/26
Abfahrt der Frauen am 30. Januar 2026
Abspielen
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Abfahrt der Frauen am 30. Januar 2026
  • 30.01.2026

Übertragung aus Crans Montana. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Moderation: Amelie Stiefvatter. Experte: Marco Büchel.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Abfahrt der Frauen am 30. Januar 2026

Übertragung aus Crans Montana. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Moderation: Amelie Stiefvatter. Experte: Marco Büchel.

Abspielen

Übertragung aus Crans Montana
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndWintersport - Saison 2025/26