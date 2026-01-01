Sportstudio: Langlauf
Wintersport - Saison 2025/26 - Langlauf, Tour de Ski Männer am 1. Januar

Langlauf, Tour de Ski Männer am 1. Januar
  • 01.01.2026

4. Etappe der Tour de Ski: Das 20-km-Verfolgungsrennen der Männer im klassischen Stil in Toblach/Italien live im Stream.

4. Etappe der Tour de Ski: Das 20-km-Verfolgungsrennen der Männer im klassischen Stil in Toblach/Italien live im Stream.

Kommentator: Heiko Klasen.
Moderation: Florian Zschiedrich
Interviews: Sebastian Ungermanns

