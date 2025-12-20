Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Männer-Abfahrt am 20. Dezember
Wintersport - Saison 2025/26
Männer-Abfahrt am 20. Dezember
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Männer-Abfahrt am 20. Dezember
Die Abfahrt der Männer beim alpinen Ski-Weltcup in Gröden/Italien live im Stream. Kommentator: Fabian Meseberg, Co-Kommentator: Marco Büchel. Interviews: Amelie Stiefvatter.
Wintersport - Saison 2025/26
Männer-Abfahrt am 20. Dezember
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 20.12.2025
- ZDF
Die Abfahrt der Männer beim alpinen Ski-Weltcup in Gröden/Italien live im Stream. Kommentator: Fabian Meseberg, Co-Kommentator: Marco Büchel. Interviews: Amelie Stiefvatter.