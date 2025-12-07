Skirennläuferin Lena Dürr beim Riesenslalom in Mont-Tremblant/Kanada
Wintersport - Saison 2025/26
Live
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Frauen-Riesenslalom, 2. Lauf

Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom, 2. Lauf
Abspielen
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom, 2. Lauf

Der 2. Lauf beim Riesenslalom der Frauen beim alpinen Ski-Weltcup im kanadischen Tremblant live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom, 2. Lauf

Der 2. Lauf beim Riesenslalom der Frauen beim alpinen Ski-Weltcup im kanadischen Tremblant live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

Abspielen