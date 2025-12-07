Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Frauen-Riesenslalom am 7. Dezember, 1. Lauf
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom am 7. Dezember, 1. Lauf
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom am 7. Dezember, 1. Lauf
Ab 16 Uhr: Der 1. Lauf beim Riesenslalom der Frauen beim alpinen Ski-Weltcup im kanadischen Tremblant live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom am 7. Dezember, 1. Lauf
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 07.12.2025
- ZDF
Ab 16 Uhr: Der 1. Lauf beim Riesenslalom der Frauen beim alpinen Ski-Weltcup im kanadischen Tremblant live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.