Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Frauen-Riesenslalom am 6. Dezember, 2. Lauf
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom am 6. Dezember, 2. Lauf
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom am 6. Dezember, 2. Lauf
Ab 20 Uhr: Der 2. Lauf beim Riesenslalom der Frauen im kanadischen Tremblant live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.
Wintersport - Saison 2025/26
Frauen-Riesenslalom am 6. Dezember, 2. Lauf
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 06.12.2025
- ZDF
Ab 20 Uhr: Der 2. Lauf beim Riesenslalom der Frauen im kanadischen Tremblant live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.