Skirennläuferin Emma Aicher beim Slalom in Kranjska Gora
Wintersport - Saison 2025/26
Live
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Slalom der Frauen am 4. Januar 2026, 1. Lauf

Wintersport - Saison 2025/26
Slalom der Frauen am 4. Januar 2026, 1. Lauf
Abspielen
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Slalom der Frauen am 4. Januar 2026, 1. Lauf

Der 1. Lauf beim Weltcup-Slalom in Kranjska Gora live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Experte: Marco Büchel. Moderation: Amelie Stiefvatter.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Slalom der Frauen am 4. Januar 2026, 1. Lauf

Der 1. Lauf beim Weltcup-Slalom in Kranjska Gora live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Experte: Marco Büchel. Moderation: Amelie Stiefvatter.

Abspielen