ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Slalom der Frauen vom 15. November, 2. Lauf
Wintersport - Saison 2025/26
Slalom der Frauen vom 15. November, 2. Lauf
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Slalom der Frauen vom 15. November, 2. Lauf
- 15.11.2025
Der 2. Lauf beim Weltcup-Slalom der Frauen im finnischen Levi im Relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus.
Slalom der Frauen vom 15. November, 2. Lauf
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 15.11.2025
- ZDF
Der 2. Lauf beim Weltcup-Slalom der Frauen im finnischen Levi im Relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus.