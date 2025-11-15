Die deutsche Lena Dürr startet am 15. November 2025 beim Slalom-Worldcup der Frauen im finnischen Levi.
Wintersport - Saison 2025/26
Der 2. Lauf beim Weltcup-Slalom der Frauen im finnischen Levi im Relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

