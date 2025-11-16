Sportstudio: Slalom
Wintersport - Saison 2025/26
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Slalom der Männer am 16. November, 1. Lauf

Wintersport - Saison 2025/26
Slalom der Männer am 16. November, 1. Lauf
Live schauen
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Slalom der Männer am 16. November, 1. Lauf
  • 16.11.2025

Ab 10 Uhr: Der 1. Lauf beim Weltcup-Slalom der Männer im finnischen Levi live im Stream. Kommentator: Fabian Meseberg.

Live schauen
sportSTUDIO
Slalom der Männer am 16. November, 1. Lauf

Ab 10 Uhr: Der 1. Lauf beim Weltcup-Slalom der Männer im finnischen Levi live im Stream. Kommentator: Fabian Meseberg.

Live schauen