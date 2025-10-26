ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Ski Alpin: Männer-Riesenslalom Sölden, 1.Lauf
Wintersport - Saison 2025/26
Ski Alpin: Männer-Riesenslalom Sölden, 1.Lauf
Alpiner Weltcup-Auftakt in Sölden: Ab 10 Uhr der 1. Lauf im Männer-Riesenslalom live im Stream. Kommentator: Fabian Meseberg, Experte: Marco Büchel. Moderation: Amelie Stiefvatter.
