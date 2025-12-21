Skirennläuferin Emma Aicher beim Super-G in Val d'Isere
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Super-G der Frauen am 21. Dezember

Wintersport - Saison 2025/26
Super-G der Frauen am 21. Dezember
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Super-G der Frauen am 21. Dezember
  • 21.12.2025

Der Super-G der Frauen in Val d'Isere relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Super-G der Frauen am 21. Dezember

Der Super-G der Frauen in Val d'Isere relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

Abspielen