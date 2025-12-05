Sportstudio: Ski alpin
Wintersport - Saison 2025/26
Live
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Super-G der Männer am 5. Dezember

Wintersport - Saison 2025/26
Super-G der Männer am 5. Dezember
Abspielen
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Super-G der Männer am 5. Dezember

Wegen Nebels verzögerte sich der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup in Beaver Creek/USA. Rennbeginn: 19:45 Uhr. Kommentator: Fabian Meseberg.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Super-G der Männer am 5. Dezember

Wegen Nebels verzögerte sich der Super-G der Männer beim alpinen Ski-Weltcup in Beaver Creek/USA. Rennbeginn: 19:45 Uhr. Kommentator: Fabian Meseberg.

Abspielen