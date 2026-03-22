Sportstudio: Skispringen
Wintersport - Saison 2025/26
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Wintersport - Saison 2025/26 - Skifliegen Frauen in Vikersund, 2. DG

Wintersport - Saison 2025/26
Skifliegen Frauen in Vikersund, 2. DG
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Wintersport - Saison 2025/26
Skifliegen Frauen in Vikersund, 2. DG

Der 1. und 2. Durchgang beim Skifliegen der Frauen in Vikersund/Norwegen live im Stream. Kommentatorin: Eike Papsdorf. Experte: Severin Freund.

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Wintersport - Saison 2025/26
Skifliegen Frauen in Vikersund, 2. DG

Der 1. und 2. Durchgang beim Skifliegen der Frauen in Vikersund/Norwegen live im Stream. Kommentatorin: Eike Papsdorf. Experte: Severin Freund.

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