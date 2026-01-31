Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Der 2. DG der Frauen live aus Willingen
Wintersport - Saison 2025/26
Der 2. DG der Frauen live aus Willingen
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Der 2. DG der Frauen live aus Willingen
Der 2. Durchgang des Skisprung-Weltcups der Frauen in Willingen. Reporterin: Eike Papsdorf, Experte: Severin Freund.
Wintersport - Saison 2025/26
Der 2. DG der Frauen live aus Willingen
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 31.01.2026
- ZDF
Der 2. Durchgang des Skisprung-Weltcups der Frauen in Willingen. Reporterin: Eike Papsdorf, Experte: Severin Freund.