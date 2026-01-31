Sportstudio: Skispringen
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Der 2. DG der Frauen live aus Willingen

Der 2. Durchgang des Skisprung-Weltcups der Frauen in Willingen. Reporterin: Eike Papsdorf, Experte: Severin Freund.

