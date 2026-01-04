Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - 4-Schanzentournee: Innsbruck-Springen am 4. Januar
Wintersport - Saison 2025/26
4-Schanzentournee: Innsbruck-Springen am 4. Januar
Live
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
4-Schanzentournee: Innsbruck-Springen am 4. Januar
3. Station der Vierschanzentournee: Das Springen in Innsbruck live im Stream. Moderation: Lena Kesting. Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund.
Wintersport - Saison 2025/26
4-Schanzentournee: Innsbruck-Springen am 4. Januar
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 04.01.2026
- ZDF
3. Station der Vierschanzentournee: Das Springen in Innsbruck live im Stream. Moderation: Lena Kesting. Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund.