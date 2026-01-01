Der deutsche Skispringer Pius Paschke befindet sich beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im Absprung
Wintersport - Saison 2025/26 - Vierschanzentournee: Das Neujahrsspringen

Vierschanzentournee: Das Neujahrsspringen
Vierschanzentournee: Das Neujahrsspringen

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen live im Stream. Moderation: Lena Kesting, Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund.

Vierschanzentournee: Das Neujahrsspringen

