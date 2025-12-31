Sportstudio: Skispringen
Vierschanzentournee: Qualifikation am 31. Dezember
Die Qualifikation für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen live im Stream.

Kommentator: Stefan Bier,
Experte: Severin Freund
Moderation: Lena Kesting.

