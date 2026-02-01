Sportstudio: Skispringen
Wintersport - Saison 2025/26
Das Weltcup-Skispringen der Männer in Willingen im Livestream. Übertragung zu Beginn unkommentiert. Reporter: Stefan Bier, Experte: Severin Freund, Moderation: Lena Kesting.

