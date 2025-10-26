Wintersport - Saison 2025/26 - Ski Alpin: Männer-Riesenslalom Sölden, 2. Lauf
- 26.10.2025
Alpiner Weltcup-Auftakt in Sölden: Männer-Riesenslalom, 2. Lauf live im Stream.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 26.10.2025
- ZDF
Alpiner Weltcup-Auftakt in Sölden: Männer-Riesenslalom, 2. Lauf live im Stream.
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Männer, 1. Lauf
Zusammenfassung aus
Sölden/Österreich
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13:00 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Sölden/Österreich
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer, 1. Lauf aus Sölden/Österreich mit Kommentator Fabian Meseberg ab 10.00 Uhr im Livestream
Bahnrad-WM bei sportstudio.de: u.a. Sprint Männer und Keirin Frauen aus Santiago de Chile mit Kommentator Michael Krämer ab 18:30 Uhr im Livestream