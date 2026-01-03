ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Bob: Nolte gewinnt Heimrennen in Winterberg
Wintersport - Saison 2025/26
Bob: Nolte gewinnt Heimrennen in Winterberg
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Bob: Nolte gewinnt Heimrennen in Winterberg
- 03.01.2026
Laura Nolte gewinnt im Monobob auf ihrer Heimbahn in Winterberg vor der Kanadierin Cynthia Appiah, Dritte wurde Lisa Buckwitz.
Wintersport - Saison 2025/26
Bob: Nolte gewinnt Heimrennen in Winterberg
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 03.01.2026
- ZDF
Laura Nolte gewinnt im Monobob auf ihrer Heimbahn in Winterberg vor der Kanadierin Cynthia Appiah, Dritte wurde Lisa Buckwitz.