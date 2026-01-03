Die deutsche Bobsportlerin Laura Nolte sitzt in Aktion in ihrem Monobobrennen im Eiskanal in Winterberg
Bob: Nolte gewinnt Heimrennen in Winterberg
Bob: Nolte gewinnt Heimrennen in Winterberg
  • 03.01.2026

Laura Nolte gewinnt im Monobob auf ihrer Heimbahn in Winterberg vor der Kanadierin Cynthia Appiah, Dritte wurde Lisa Buckwitz.

