Platz zwei für Laura Nolte im Monobob

  20.12.2025

Laura Nolte erreicht in Sigulda den zweiten Platz nach einem starken zweiten Durchgang. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. Kommentator: Felix Tusche.

Laura Nolte erreicht in Sigulda den zweiten Platz nach einem starken zweiten Durchgang. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. Kommentator: Felix Tusche.

Laura Nolte ist beim Monobob-Weltcup dank eines starken zweiten Laufes auf Rang zwei gefahren. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking verbesserte sich vom fünften Platz aus und verteidigte mit Rang zwei die Führung im Gesamtweltcup.

Der Sieg im lettischen Sigulda ging wie schon zuletzt in Lillehammer an die Australierin Breeana Walker. Dritte wurde die Österreicherin Katrin Beierl. Die nach Durchgang eins in Führung liegende Lisa Buckwitz fiel trotz des Startrekords in 5,55 Sekunden im Finallauf auf Rang vier zurück.

