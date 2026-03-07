Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - NoKo: Mixed-Teamwettbewerb Sprint, 7. März
Wintersport - Saison 2025/26
NoKo: Mixed-Teamwettbewerb Sprint, 7. März
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
NoKo: Mixed-Teamwettbewerb Sprint, 7. März
- 07.03.2026
Der Langlaufsprint im Mixed-Teamwettbewerb der Nordischen Kombination in Lahti relive. Kommentatorin: Meili Scheidemann, Interviews: Susanne Simon.
Wintersport - Saison 2025/26
NoKo: Mixed-Teamwettbewerb Sprint, 7. März
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 07.03.2026
- ZDF
Der Langlaufsprint im Mixed-Teamwettbewerb der Nordischen Kombination in Lahti relive. Kommentatorin: Meili Scheidemann, Interviews: Susanne Simon.
Die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster sind im ersten Mixed-Teamsprint der Weltcupgeschichte auf das Podest gestürmt.
Das deutsche Duo kam im finnischen Lahti nach einer Energieleistung auf Rang drei. Nicht zu schlagen war Norwegen mit Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Gesamtweltcup-Gewinnerin Ida Marie Hagen. Vinzenz Geiger und Ronja Loh belegten als zweites deutsches Duo den elften Rang unter den 14 Teams.
Ähnliche Inhalte entdecken