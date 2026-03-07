Die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek und Nathalie Armbruster sind im ersten Mixed-Teamsprint der Weltcupgeschichte auf das Podest gestürmt.

Das deutsche Duo kam im finnischen Lahti nach einer Energieleistung auf Rang drei. Nicht zu schlagen war Norwegen mit Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Gesamtweltcup-Gewinnerin Ida Marie Hagen. Vinzenz Geiger und Ronja Loh belegten als zweites deutsches Duo den elften Rang unter den 14 Teams.