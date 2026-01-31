FIS-Noko-Renndirektor Lasse Ottensen im ZDF-Interview
Wintersport - Saison 2025/26 - NoKo: "Man weißt nicht, wie IOC entscheidet"

NoKo: "Man weißt nicht, wie IOC entscheidet"
Die Nordischen Kombiniererinnen sind bislang bei Olympia ausgeschlossen. Wie sieht es mit der olympischen Zukunft der Sportart aus?

