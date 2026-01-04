Julia Taubitz (Deutschland) ist in Aktion.
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Rodeln: Einsitzer-Frauen, der 2. Lauf

Wintersport - Saison 2025/26
Rodeln: Einsitzer-Frauen, der 2. Lauf
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Rodeln: Einsitzer-Frauen, der 2. Lauf
  • 04.01.2026

Der 2. Lauf der Rodlerinnen im Einsitzer in Sigulda im Relive. Kommentator: Norbert Galeske. Interviews: Felicitas Hölscher.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Rodeln: Einsitzer-Frauen, der 2. Lauf

Der 2. Lauf der Rodlerinnen im Einsitzer in Sigulda im Relive. Kommentator: Norbert Galeske. Interviews: Felicitas Hölscher.

Abspielen