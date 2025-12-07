ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Hackl: "Werde dem Rodelsport erhalten bleiben"
Wintersport - Saison 2025/26
Hackl: "Werde dem Rodelsport erhalten bleiben"
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Hackl: "Werde dem Rodelsport erhalten bleiben"
- 07.12.2025
Georg Hackl wird zum Saisonende als Trainer der Österreicher aufhören. Was genau er dann machen will, ist noch offen. Eines steht jedoch fest: Er will privat mehr freie Zeit haben.
Wintersport - Saison 2025/26
Hackl: "Werde dem Rodelsport erhalten bleiben"
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 07.12.2025
- ZDF
Georg Hackl wird zum Saisonende als Trainer der Österreicher aufhören. Was genau er dann machen will, ist noch offen. Eines steht jedoch fest: Er will privat mehr freie Zeit haben.