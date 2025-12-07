Georg Hackl
Wintersport - Saison 2025/26 - Hackl: "Werde dem Rodelsport erhalten bleiben"

Hackl: "Werde dem Rodelsport erhalten bleiben"
Hackl: "Werde dem Rodelsport erhalten bleiben"
  • 07.12.2025

Georg Hackl wird zum Saisonende als Trainer der Österreicher aufhören. Was genau er dann machen will, ist noch offen. Eines steht jedoch fest: Er will privat mehr freie Zeit haben.

