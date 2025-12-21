Altmeister Felix Loch gewinnt auch in Lake Placid - und setzt in Hinblick auf die Olympischen Spiele das nächste Ausrufezeichen. "Das Rennen war sensationell", freute sich der Rodel-Rekordweltmeister, der mit dem zweiten Erfolg im dritten Weltcup-Rennen eindrucksvoll seine Medaillenambitionen für den Saisonhöhepunkt in Cortina d'Ampezzo unterstrich - und sich als Weltcupführender überglücklich in die kurze Weihnachtspause verabschiedete.

Langenhan hinter sich gelassen

Nach seinem Überraschungscoup zum Auftakt in Winterberg, seinem ersten Weltcupsieg nach 22 Monaten Durststrecke, ließ der 36-Jährige auch auf der schwierigen Bahn im US-Bundesstaat New York seine großen Konkurrenten um Weltmeister Max Langenhan hinter sich. Platz drei ging an Wolfgang Kindl, der sich mit einer starken zweiten Fahrt noch vom fünften Platz aufs Podest schob. Der zweite Platz mit Weltmeisterin Julia Taubitz im Mixed-Einsitzer rundete eine gelungene Woche für Loch ab