Rodlerin Taubitz feiert ersten Saisonsieg

Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat ihren erlösenden Premierensieg im Olympia-Winter gefeiert. Beim Weltcup in Lake Placid im US-Bundesstaat New York gewann die 29-Jährige aus Oberwiesenthal nach einer bislang enttäuschenden Saison vor den US-Amerikanerinnen Ashley Farquharson (+0,132) und Summer Britcher (+0,230).

Vizeweltmeisterin Merle Fräbel landete auf Rang sechs (+0,396), Anna Berreiter wurde Achte (+0,727). "Meine Läufe waren nicht perfekt, aber ich war damit sehr zufrieden", sagte Taubitz und ergänzte auch angesichts der "tückischen" Wetterverhältnisse: "Ich freue mich sehr, den ersten Sieg eingefahren zu haben und jetzt endlich mit einer Medaille von einem Weltcup abzureisen."