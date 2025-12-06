Felix Loch (Deutschland) fährt durch den Kanal.
Wintersport - Saison 2025/26 - Rodeln: Männer-Einsitzer vom 6. Dezember

Rodeln: Männer-Einsitzer vom 6. Dezember
Rodeln: Männer-Einsitzer vom 6. Dezember
  • 06.12.2025

Der 2. Lauf im Einsitzer der Männer beim Rodel-Weltcup in Winterberg relive. Kommentator: Daniel Pinschower.

Rodeln: Männer-Einsitzer vom 6. Dezember

Der 2. Lauf im Einsitzer der Männer beim Rodel-Weltcup in Winterberg relive. Kommentator: Daniel Pinschower.

