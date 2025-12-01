Johannes Ludwig steht neben der Olympia-Rodelbahn in Cortina
Rodeln: Ludwig erklärt neue Olympia-Bahn
Rodeln: Ludwig erklärt neue Olympia-Bahn
  • 01.12.2025

In Rekordzeit wurde die Olympiabahn in Cortina gebaut. Die Athleten sind begeistert. Olympiasieger und ZDF-Experte Johannes Ludwig erklärt die Herausforderungen der Bahn.

Rodeln: Ludwig erklärt neue Olympia-Bahn

