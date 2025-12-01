ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - Rodeln: Ludwig erklärt neue Olympia-Bahn
Wintersport - Saison 2025/26
Rodeln: Ludwig erklärt neue Olympia-Bahn
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Rodeln: Ludwig erklärt neue Olympia-Bahn
- 01.12.2025
In Rekordzeit wurde die Olympiabahn in Cortina gebaut. Die Athleten sind begeistert. Olympiasieger und ZDF-Experte Johannes Ludwig erklärt die Herausforderungen der Bahn.
Wintersport - Saison 2025/26
Rodeln: Ludwig erklärt neue Olympia-Bahn
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 01.12.2025
- ZDF
In Rekordzeit wurde die Olympiabahn in Cortina gebaut. Die Athleten sind begeistert. Olympiasieger und ZDF-Experte Johannes Ludwig erklärt die Herausforderungen der Bahn.