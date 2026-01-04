Wintersport - Saison 2025/26

Loch auch in Sigulda nicht zu schlagen

04.01.2026

Dritter Saisonsieg im vierten Rennen für Felix Loch. Der Rodel-Altmeister siegt auch in Sigulda und ambitioniert seine Ansprüche für die Olympischen Spiele.