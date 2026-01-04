Rodler Felix Loch während der Olympischen Winterspiele in Lake Placid, USA.
Loch auch in Sigulda nicht zu schlagen
  • 04.01.2026

Dritter Saisonsieg im vierten Rennen für Felix Loch. Der Rodel-Altmeister siegt auch in Sigulda und ambitioniert seine Ansprüche für die Olympischen Spiele.

