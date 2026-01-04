Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Loch auch in Sigulda nicht zu schlagen
Loch auch in Sigulda nicht zu schlagen
- 04.01.2026
Dritter Saisonsieg im vierten Rennen für Felix Loch. Der Rodel-Altmeister siegt auch in Sigulda und ambitioniert seine Ansprüche für die Olympischen Spiele.
- 04.01.2026
