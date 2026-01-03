Neues Video
Beim Skeleton-Weltcup in Winterberg wird Jacqueline Pfeifer als Fünfte beste Deutsche. Der Sieg geht nach Österreich. Die Entscheidung in der Zusammenfassung von Felix Tusche.
