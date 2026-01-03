Die deutsche Skeletonathletin Jacqueline Pfeifer beginnt mit dem Kopf voran auf einem speziellen Rodelschlitten ihr Rennen im Eiskanal in Winterberg
Pfeifer Fünfte in Winterberg, Flock siegt

Pfeifer Fünfte in Winterberg, Flock siegt
Pfeifer Fünfte in Winterberg, Flock siegt
  03.01.2026

Beim Skeleton-Weltcup in Winterberg wird Jacqueline Pfeifer als Fünfte beste Deutsche. Der Sieg geht nach Österreich. Die Entscheidung in der Zusammenfassung von Felix Tusche.

Pfeifer Fünfte in Winterberg, Flock siegt

