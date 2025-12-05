Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Odermatt gewinnt erste Abfahrt der Saison
Wintersport - Saison 2025/26
Odermatt gewinnt erste Abfahrt der Saison
Marco Odermatt hat die erste Abfahrt der Saison gewonnen. Der Schweizer dominierte auf der verkürzten "Raubvogel"-Piste in Beaver Creek. Die DSV-Starter kamen nicht in die Top 20.
