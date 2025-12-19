ZDF
Wintersport - Saison 2025/26 - "Unreal": Zabystran gewinnt Super-G
"Unreal": Zabystran gewinnt Super-G
- 19.12.2025
Völlig überraschend hat Außenseiter Jan Zabystran dem Dominator Marco Odermatt in Gröden den nächsten Sieg weggeschnappt. Der Tscheche kann seinen Sieg selbst kaum glauben.
- 19.12.2025
