Für Skirennfahrer Linus Straßer ist es weiter eine zähe Olympia-Saison. Der Slalom-Spezialist musste sich im letzten Rennen vor Weihnachten mit Platz 17 begnügen. Auf Sieger Atle Lie McGrath fehlten ihm beim Weltcup-Slalom in Alta Badia 1,33 Sekunden.

Holzmann auf Rang 24

Der Norweger triumphierte in Südtirol vor Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich und Weltmeister Loic Meillard aus der Schweiz. Straßers Teamkollege Sebastian Holzmann wurde 24. und holte erstmals seit seinem im vergangenen Winter erlittenen Kreuzbandriss wieder Weltcup-Punkte. Anton Tremmel und Alexander Schmid verpassten das Finale.