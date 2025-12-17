Neues Video
Wintersport - Saison 2025/26 - Courchevel: Aicher stürmt wieder aufs Slalom-Podest
Wintersport - Saison 2025/26
Courchevel: Aicher stürmt wieder aufs Slalom-Podest
- 17.12.2025
Emma Aicher ist beim Slalom von Courchevel Dritte geworden, ihr 2. Podestplatz innerhalb von drei Tagen. Nur Mikaela Shiffrin (USA) und Camille Rast (Schweiz) waren schneller.
- 17.12.2025
