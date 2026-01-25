Linus Strasser am 25.02.26
Wintersport - Saison 2025/26 - Straßer nach Aufholjagd auf Kitzbühel-Podest

Straßer nach Aufholjagd auf Kitzbühel-Podest
  • 25.01.2026

Linus Straßer ist vor den Olympischen Spielen in Top-Form. Der Slalom-Spezialist wurde in Kitzbühel nach Aufholjagd Dritter. Nur Manuel Feller und Loic Meillard waren schneller.

