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Wintersport - Saison 2026/27 - Zweites Rennen, zweiter Sieg: Braathen gewinnt Slalom in Levi

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Zweites Rennen, zweiter Sieg: Braathen gewinnt Slalom in Levi
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Zweites Rennen, zweiter Sieg: Braathen gewinnt Slalom in Levi
  • 15.11.2026

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen hat auch das zweite Rennen der alpinen Weltcup-Saison gewonnen. Der Brasilianer siegte im Slalom in Levi in beeindruckender Manier. Linus Straßer verpasste die Top Ten.

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Zweites Rennen, zweiter Sieg: Braathen gewinnt Slalom in Levi

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen hat auch das zweite Rennen der alpinen Weltcup-Saison gewonnen. Der Brasilianer siegte im Slalom in Levi in beeindruckender Manier. Linus Straßer verpasste die Top Ten.

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Brasiliens Lucas Braathen streichelt nach seinem Sieg im Herren-Slalom beim FIS Ski-Weltcup ein.
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