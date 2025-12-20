Starter beim Skicross-Weltcup in Innichen/Südtirol
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport - Saison 2025/26 - Deutsche Skicrosser verpassen knapp Podest

Wintersport - Saison 2025/26
Deutsche Skicrosser verpassen knapp Podest
Wintersport - Saison 2025/26
Deutsche Skicrosser verpassen knapp Podest
  • 20.12.2025

Daniela Maier wird beim ersten von zwei Weltcup-Rennen in Innichen Vierte. Florian Wilmsmann schafft als Fünfter sein bestes Saisonergebnis. Zusammenfassung: Marc Windgassen.

Wintersport - Saison 2025/26
Deutsche Skicrosser verpassen knapp Podest

Daniela Maier wird beim ersten von zwei Weltcup-Rennen in Innichen Vierte. Florian Wilmsmann schafft als Fünfter sein bestes Saisonergebnis. Zusammenfassung: Marc Windgassen.

Daniela Maier hat die nächste Podestplatzierung für die deutschen Skicrosser knapp verpasst. Die Olympiadritte fuhr beim ersten von zwei Weltcup-Rennen im italienischen Innichen auf Rang vier. Florian Wilmsmann mit seinem besten Saisonergebnis als Fünfter und Florian Fischer mit dem besten Resultat seiner Karriere als Achter komplettierten das ordentliche DSV-Ergebnis.

Den Sieg sicherte sich zum dritten Mal im Weltcup die Französin Marielle Berger Sabbatel vor Weltmeisterin Fanny Smith (Schweiz) und Olympiasiegerin Sandra Näslund (Schweden), die die ersten drei Saisonrennen gewonnen hatte. Bei den Männern triumphierte der Kanadier Reece Howden zum 20. Mal.

