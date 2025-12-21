Daniela Maier beim Finale der Damen Ski Cross beim FIS Ski Cross Weltcup 2025/26.
Wintersport - Saison 2025/26 - Deutsche Skicrosser zweimal auf Podest

Deutsche Skicrosser zweimal auf Podest
  21.12.2025

Daniela Maier und Florian Wilmsmann landen in Innichen jeweils mit dem zweiten Platz auf dem Podest. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. Kommentator: Marc Windgassen.

Daniela Maier und Florian Wilmsmann landen in Innichen jeweils mit dem zweiten Platz auf dem Podest. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. Kommentator: Marc Windgassen.

Die deutschen Skicrosser haben im letzten Rennen des Jahres zwei Podestplatzierungen eingefahren. Daniela Maier und Florian Wilmsmann belegten beim zweiten Weltcup-Wettbewerb in Innichen/Italien jeweils den zweiten Platz.

Maier wiederholte ihr Resultat vom Rennen in Arosa/Schweiz am vergangenen Dienstag. Wilmsmann, WM-Dritter von 2023, stand zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Treppchen.

Näslund siegt bei den Frauen, Howden bei den Männern

Schneller als Maier war im am Sonntag nur Olympiasiegerin Sandra Näslund aus Schweden, die nach Rang drei am Vortag in überlegener Manier zum vierten Sieg im fünften Rennen fuhr. Bei den Männern gelang dem Kanadier Reece Howden ein Doppelsieg.

