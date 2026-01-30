Florian Wilmsmann beim Freestyle Skiing am 30.01.2026 in Val die Fassa.
Wintersport - Saison 2025/26
Neues Video
ZDF

Wintersport - Saison 2025/26 - Vor Olympia: Skicrosser feiern Dreifacherfolg

Wintersport - Saison 2025/26
Vor Olympia: Skicrosser feiern Dreifacherfolg
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersport - Saison 2025/26
Vor Olympia: Skicrosser feiern Dreifacherfolg
  • 30.01.2026

Florian Wilmsmann beschert dem DSV den ersten Saisonsieg, Cornell Renn und Tim Hronek komplettieren das Podest. Daniela Maier wird 5.. Der Weltcup in der Zusammenfassung.

Abspielen
Wintersport - Saison 2025/26
Vor Olympia: Skicrosser feiern Dreifacherfolg

Florian Wilmsmann beschert dem DSV den ersten Saisonsieg, Cornell Renn und Tim Hronek komplettieren das Podest. Daniela Maier wird 5.. Der Weltcup in der Zusammenfassung.

Abspielen

Vor Olympia: Skicrosser feiern Dreifacherfolg

Kurz vor Olympia haben die deutschen Skicrosser ihre Topform unterstrichen und einen Coup gefeiert. Beim Weltcup in Val di Fassa gelang dem Team angeführt von Sieger Florian Wilmsmann ein Dreifacherfolg. Der Sportler vom Tegernsee siegte vor Cornel Renn und Tim Hronek. Erstmals in der Weltcup-Historie im Skicross stehen drei deutsche Sportler gemeinsam auf dem Siegerpodest. Zugleich feierten die Cross-Männer des Deutschen Skiverbandes (DSV) ihren ersten Sieg in diesem Winter.

 

Bei den Winterspielen in Livigno stehen die Skicross-Events der Männer am vorletzten Wettkampftag, also Samstag, dem 21. Februar, an. Einen Tag davor (20. Februar) sind die Frauen an der Reihe; dann ist auch Daniela Maier eine Medaillenkandidatin. Die Sportlerin aus Baden-Württemberg hatte zuletzt in Veysonnaz gewonnen; nun in Val di Fassa wurde sie Fünfte.

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungherausforderndWintersport - Saison 2025/26